Ärger über lästige Verkäufer im Internet

„Ich will mit euch nichts zu tun haben!“ - „Pass auf, ich erklär dir alles in einer Sprachnachricht. Und ich pack dich noch in unsere Erfolgsgruppe, dann kannst dich umschauen!“ Solche - und viel zu viele ähnliche - Dialoge weist das „Facebook“-Profil von Stefan L. auf. Der ist verärgert: „Seit geraumer Zeit werde ich von Fremden angeschrieben, die Produkte verkaufen wollen!“ Konkret ging es um Nahrungsergänzungsmittel. Und trotz seiner vehementen Gegenwehr hörte die Belästigung im Netz nicht auf!