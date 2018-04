Dominic Weber, Fachberater bei Saturn

Digital im Alltag

Hemdkragen richten und los geht’s! Dominic Weber dreht morgens immer eine erste Runde durch die TV-Abteilung und nimmt die wichtigsten Geräte für die spätere Demonstration für Kunden in Betrieb. Auf seinem Tablet checkt er zudem aktuelle Neuigkeiten rund um Produkte und Services - und schon können die ersten Kunden kommen. Der Fachberater erzählt uns: „Der Kontakt mit Menschen taugt mir extrem. Wenn ich unsere Kunden für innovative Produkte begeistern kann und Ihnen ein positives Kauferlebnis biete, macht mir das die größte Freude.“ Was ihm außerdem gefällt? „Ich kenne die neuesten Technologien als erster, kann diese testen und Trends hautnah miterleben. Meine Freunde staunen oft nicht schlecht, wenn ich ihnen erzähle, was es bei uns so alles gibt.“