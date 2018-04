In Graz fällt die Hundesteuer - mit Einschränkung

Völlig aus dem Nichts gekommen, gilt’s ab nächstem Jahr: Hundehalter müssen in Graz für ihre Lieblinge keine Steuer mehr zahlen. Allerdings mit Einschränkungen: Sie müssen dafür (wie bislang eingefordert) einen theoretischen, vierstündigen Hundekundenachweis erbringen - dieser ist jedoch ab Jänner 2019 kostenlos! Und sie müssen mit dem Wuffi eine Schule absolviert haben. Ohne diese beiden Maßnahmen bleibt die Steuer wie gehabt. Sehr positiv beurteilt Tierschutzombudsfrau Dr. Barbara Fiala-Köck jegliche Maßnahme, die zum besseren Miteinander zwischen Hundehalter und Nicht-Hundehalter beiträgt: "Gerade in Städten sind Konflikte oft vorprogrammiert. In guten Hundeschulen lernen Tiere soziales Verhalten - und ihre Halter auch.„ Sie räumt aber ein: “Mir fehlen aber noch genaue Infos, wie sich Graz die künftige Abwicklung vorstellt."