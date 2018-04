KI: „Sollten uns nicht von Angst lähmen lassen“

Wie wird KI unser Leben in Zukunft beeinflussen, positiv wie negativ?

In nächster absehbarer Zeit werden viele Prozesse, die automatisierbar sind auch von KI automatisiert werden. Vom Einkaufen bis zum selbstfahrenden Auto. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes, technologische Entwicklung in der Menschheitsgeschichte hat immer Berufe abgeschafft oder automatisiert. Vor allem in der Gesundheitspflege könnte KI viel Aushilfe schaffen und mehr Zeit für zwischenmenschliche Interaktionen zwischen Ärzten und Patienten bewirken - etwas, das für den Heilungsprozess ungemein wichtig ist. Die Kehrseite ist, dass diese Veränderungen Leute aus dem Arbeitsmarkt werfen wird. Vor allem ältere Menschen werden sich nicht an hochmoderne technologisierte Jobs anpassen können, bevor sie in Rente gehen. Allerdings wird KI auch dazu führen, dass wir uns wieder auf unsere zwischenmenschlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse zurückbesinnen, und hier werden sich neue, empathische Berufsfelder erschließen.