Digitale Welt für Senioren eine Herausforderung

Wissen statt Angst

Die größte Angst der Kursteilnehmer sei das Nichtwissen, erklärt Kursleiter Christian Dworschak. „Viele fürchten sich vor Datenklau, oder dass sie aus Versehen Apps runterladen, die kostenpflichtig sind,“ so Dworschak. Seit 30 Jahren unterrichtet er im IT-Bereich - die Angst vor Neuem sei immer da, aber: „Mehr Transparenz würde dem gegensteuern, gerade im Bezug auf persönliche Daten.“ Grundsätzlich, so sind sich alle einig, wäre es toll, wenn Dinge nicht vollständig ersetzend passieren - so dass die Wahl zwischen der Online- und der Offline-Variante bleibt.