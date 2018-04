Bin Ladens Sohn ruft zu Volksaufstand auf

Hamza bin Laden, der jüngste Sohn des ehemaligen Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden, führt den Kampf seines Vaters gegen „Ungläubige“ und mit ihnen verbündete Muslime offenbar zunehmend intensiver fort. Er hatte bereits in den vergangenen Jahren mit Propagandavideos auf sich aufmerksam gemacht, in denen er aktuelle politische Entwicklungen im Nahen Osten kritisierte und auch Rache für den Tod seines Vaters ankündigte. In seiner jüngsten Botschaft an die Glaubensbrüder ruft Hamza bin Laden zu einem Volksaufstand in Saudi-Arabien auf, um „den Reichtum an die Armen zu verteilen“ und gleichzeitig die Allianz der saudischen Königsfamilie mit dem „großen Satan“ USA zu zerstören.