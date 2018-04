Sexy Ivona hat noch viel mehr Support verdient!

Großer Ansturm auf die Leichtathletik-EM in Berlin! Schon 165.000 Tickets wurden in 51 Ländern für den Hit vom 7. bis 12. August im denkwürdigen Olympia-Stadion verkauft. Aber in Österreich, wo die Leichtathletik leider nur einen geringen Stellenwert besitzt, ist das Interesse bescheiden. Hier wurden bisher nur 681 Tickets abgesetzt. Österreich ist damit im Länder-Ranking der verkauften Tickets nur Elfter. Die rot-weiß-roten Stars mit Vize-Weltmeisterin Ivona Dadic an der Spitze haben sich sicher mehr Unterstützung verdient!