Kälte-Knick vermiest uns kurz den Frühling

Minus 23,4 Grad in Niederösterreich

„Ähnlich kühl war der März in den Jahren 2004 und 2005. Noch etwas kälter war es 2006 und 2013“, so ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik. Heuer waren die lokalen Unterschiede sehr hoch. Kältepol unter 1000 Meter Seehöhe war Klausen-Leopoldsdorf in Niederösterreich mit -23,4 Grad am 1. März. Die höchste Temperatur des Monats verzeichnete Weyer in Oberösterreich mit 19,2 Grad am 11. März.