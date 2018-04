Endlos-Diskussion ist beendet: E-Bus nach Grödig!

Die Kosten sind überschaubar: Land (1,3 Millionen), Stadt (1,2 Millionen) und die Gemeinde Grödig 350.000) müssen zu Beginn nicht so tief ins Budget greifen. Auch die Betriebskosten seien nur unwesentlich höher. Vorerst müssen sich Fahrgäste noch gedulden: Es stand am Mittwoch zwar erstmals ein Salzburg AG-Bus mit Ziel „Grödig“ an der Umkehr in Gneis. Der Testbetrieb startet aber erst im März 2019, im Fahrplan steht Grödig ab Schulbeginn 2019/20. Schätzungen zufolge sollen täglich rund 2000 Passagiere einsteigen.