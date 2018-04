Bora-Sieg durch McCarthy ++ Konrad Gesamt-Zehnter

Der Australier Jay McCarthy hat am Mittwoch in Valdegovia die dritte Etappe der Baskenland-Rundfahrt im Massensprint für sich entschieden. An der Vorbereitung des Finales war sein österreichischer Bora-Teamkollege Gregor Mühlberger maßgeblich beteiligt. Der ÖRV-Staatsmeister feierte am Mittwoch seinen 24. Geburtstag. In der Gesamtwertung ist weiterhin Patrick Konrad bestplatzierter Österreicher.