Assistenzhunde sind Top-Profis im Arbeitseinsatz

Darf auch in Spitäler

Erst nach positiver Absolvierung der Teambeurteilung kann der Assistenzhund in den Behindertenpass eingetragen werden. Er hat dann auch Zutritt zu öffentlichen Gebäuden und Dienstleistungen - was der Mühlviertlerin ja im Linzer Finanzamt verwehrt wurde. Zudem darf der Hund auch in Spitäler, Lebensmittelgeschäfte und Kinos. Allerdings nur, wenn er seine Kenndecke mit dem speziellen Logo umhat, die signalisiert, dass er im Arbeitseinsatz steht.

Sturmberger: „Der Hund ist dann hochkonzentriert und sollte auch nicht angesprochen oder gestreichelt werden.“