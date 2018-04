Schon wieder Feuer auf Innviertler Pferdehof

Am 1. Dezember 2016 hatte ein damals 30-jähriger Deutscher - der ehemalige Lebensgefährte der Pächterin - einen am Hof abgestellten Klein-Lkw abgefackelt. Der Mann versuchte auch die Eingangstür zum Wohnhaus mit einer brennbaren Flüssigkeit anzuzünden. Nachbarn alarmierten damals die Feuerwehr, der es gerade noch gelang, ein Übergreifen der Flammen auf die Reithalle zu verhindern. Der Täter wurde damals am Grenzübergang Obernberg festgenommen und später zu zwei Jahren Haft verurteilt, aus der er erst Ende März vorzeitig wieder entlassen worden ist.