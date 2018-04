Zwei Gewalt-Täter sind jetzt angeklagt

Das Juwelier-Geschäft Asya Gold in der Salzburger Rainerstraße zieht Kriminelle wie einen Magneten an: Sieben Überfälle gab es schon. Der achte passierte am 18. Jänner. Zwei Marokkaner (29, 55) sind deswegen angeklagt: Demnach setzten sie einer Frau einen Kartoffelschäler an den Hals.