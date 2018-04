SpaceX schickt Müllsammler ins All

Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA am Mittwoch mitteilte, dockte die Kapsel zwei Tage nach ihrem Start vom US-Weltraumbahnhof Cap Canaveral in Florida an der ISS an. Zur Lieferung der „Dragon“ gehören nicht nur Nahrungsmittel und Ausrüstung, sondern auch Material für wissenschaftliche Experimente.