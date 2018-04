Hoher Motorrad-Blutzoll auf Salzburger Straßen

32.000 Motorräder und 17.340 Leichtmotorräder sind in Salzburg zugelassen. Wenn das Zweirad nach dem langen Winter aus der Garage geholt wird, wird es gehegt und gepflegt, überprüft und sommerfit gemacht. Ganz anders sieht es oft mit dem Fahrkönnen aus. Das ist vor allem bei Wiedereinsteigern zwischen 45 und 60 Jahren ein Problem, die Fertigkeit am Zweirad ist häufig „eingerostet“. „Mangelnde Routine und das ungewohnte Handling des Motorrades führen in dieser Altersgruppe zu vielen schweren Unfällen. Gerade die ersten Ausfahrten sollte man mit großem Respekt und nicht ohne Training angehen“, empfehlen Manfred Pfeiffenberger vom Fahrtechnikzentrum Saalfelden/Brandlhof und ÖAMTC-Chef Erich Lobensommer.