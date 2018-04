Die neue Lust am Grillen

Gas spart Zeit

Und was gibt’s heuer für Trends? „Die Menschen grillen häufiger und viel regelmäßiger“, weiß Matthias Fuchs, der mit Benedikt Mitterlehner die Weber-Erlebniswelt in Marchtrenk betreibt. Weil die Handhabung vereinfacht werden soll, sind Gas-Griller immer gefragter. Auch die mit smarter Technik ausgestatteten Produkte werden beliebter. So gibt es nun Griller, in denen Kernthermometer verbaut sind und bei denen dank einer App vom Smartphone aus die Temperatur beobachtet werden kann.