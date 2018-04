Jeddeloh II: Dorfklub klopft an Profifußball-Tür!

Jeddeloh II spielt in der Regionalliga. Also in der Klasse, in der Traditionsteams wie der VfB Lübeck, der VfB Oldenburg oder die Hamburger Legende FC Altona auftreten. Ganz zu schweigen von anderen Regionalligateams aus anderen Zonen in Deutschland: Die Liste ist lang, von 1860 München und Lok Leipzig über Waldhof Mannheim bis zu den Stuttgarter Kickers. Und Jeddeloh hat sogar unter solchen Kapazundern reale Aufstiegschancen.