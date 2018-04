Obsession und Gefahr

So eine coole Location wird man in Salzburg wohl kaum finden - ein bisschen Berliner Style versprüht aber auch die ehemalige Lagerhalle in der Membergerstraße, die der gebürtige Grazer nun mit Contemporary Art bespielt. „Nachdem wir uns vor knapp einem Jahr mit einem Standort in der Kaigasse in Salzburg angesiedelt haben, nutzen wir jetzt auch die Gelegenheit, uns in dieser Halle zu präsentieren. Bei den Locations sollen die Werke absolute Wirkung erzielen, insofern kommt uns dieser puristische Charme sehr entgegen“, verrät Ebenspergers Partner Sebastian Hoffmann.