Heiligengeistplatz: Alkohol in Gefäßen „versteckt“

Am Sonntag ist das Alkoholverbot am Heiligengeistplatz in Kraft getreten. Nach vier Tagen liegen schon erste Anzeigen vor. „Hauptsächlich sind es Arbeitslose, die sich vor Ort treffen und Alkohol konsumieren“, erklärt Wilfried Kammerer vom Magistrat. Mit einigen Tricks wollten sie der saftigen Geldstrafe entkommen.