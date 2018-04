Gauner wollten Linzerin bei Willhaben abzocken

Die Linzerin hatte schon öfter etwas über die Plattform verkauft, dachte sich nichts, als sich ein Käufer per E-Mail und auf Englisch meldete. Als die Linzerin 800 € Verschiffungskosten vorschießen sollte, per E-Mail eine gefälschte Verständigung bekam, dass der Käufer 4000 Euro via Paypal überwiesen hätte und sie in 45 Minuten 22 Textnachrichten bekam, schöpfte sie Verdacht und bat die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer um Hilfe, die sofort Betrugswarnung gaben.