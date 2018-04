LIVE: Bringt AS Rom den FC Barcelona zum Stolpern?

Zum elften Mal in Folge steht der FC Barcelona heuer im Viertelfinale der Champions League - wenn die Katalanen heute Abend ab 20.45 Uhr daheim auf den AS Rom treffen, denken Luis Suarez und Co. aber eher daran, dass zuletzt drei Mal in Serie auf diesem Level das Aus gekommen ist. Heuer will Barca neben dem Gewinn der spanischen Meisterschaft auch in der „Königsklasse“, die zuletzt vom verhassten Erzrivalen Real Madrid dominiert wurde, wieder anschreiben. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!