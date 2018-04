Iran, Türkei und Russland wollen Waffenruhe

Die Präsidenten Russlands, des Iran und der Türkei haben am Mittwoch in Ankara über das weitere Vorgehen im syrischen Bürgerkrieg beraten. Sie streben eine „rasche und dauerhafte Waffenruhe“ im Bürgerkriegsland an, wie danach verlautete. Es sei beabsichtigt, „Ruhe am Boden“ zu schaffen und Zivilisten in „Deeskalationsgebieten“ zu schützen, teilten Wladimir Putin, Hassan Rouhani und Recep Tayyip Erdogan nach ihrem Treffen mit. Kurz darauf verkündete US-Präsident Donald Trump, dass die US-Truppen „noch etwas länger“ in Syrien bleiben sollen.