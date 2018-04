Deutscher zündete Müll in Lienz an

Insgesamt standen in der Nacht auf Mittwoch in der Osttiroler Bezirksstadt sogar drei Müllcontainer in Brand. Die Lienzer Polizei begann sofort mit ihren Ermittlungen und rückte mit mehreren Streifen zu einer Fahndung aus. „Es gelang uns bereits kurze Zeit nach den Bränden, einen 24-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen auszuforschen. Er wird angezeigt“, sagt ein Polizist.