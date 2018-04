Familie findet Tochter nach 24 Jahren wieder

DNA-Test brachte Gewissheit

Ende 2017 bot ein Phantombild-Zeichner seine Hilfe an. Wie würde die Tochter heute aussehen? Der Mann zeichnete ein mögliches Porträt, das sich online verbreitete und auf dem Bildschirm von Kang Ying auftauchte, die sich beim Blick auf die Zeichnung selbst erkannte. Ein DNA-Test brachte Gewissheit: Sie ist tatsächlich die Tochter von Wang und Liu. Als kleines Kind war sie an einem Straßenrand in Chengdu gefunden worden, erzählten ihre Adoptiveltern ihr.