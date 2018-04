Lebensgefährliche Challenge wird neuer Viral-Trend

Nach Ansicht der Experten haben Fremdkörper grundsätzlich nichts in der Nase verloren - abgesehen von Medikamenten und Sprays. „Alles andere, was in der Nase landet, kann allergische Reaktionen auslösen oder zu einer Infektion führen!“, so Gesundheitsexperte Bruce Lee, Professor an der "Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health“ gegebenüber dem Forbes Magazin.