Spitalskapelle geplündert

Ermittlungen, wo sonst Patienten und deren Angehörige um Heilung beten. Zuerst schlichen die Täter in den immer offen stehenden Andachtsraum des Krankenhauses Waidhofen im Waldviertel. Dann brachen sie mit einem stumpfen Gegenstand das Schloss der Tür zur Sakristei auf. „Blitzschnell plünderten die Einbrecher eine Handkassa, die mit einem Wandschrank verschraubt war“, heißt es. Danach griffen die gottlosen Verbrecher in die Spendenbox im Andachtsraum. Die beiden geplünderten Kassen entdeckten später ein Haustechniker und eine Putzfrau in den Herren-Toiletten des Spitals. Von den Tätern fehlt jede Spur.