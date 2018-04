Osttiroler war über Nacht in Wrack eingeschlossen

Beinahe zwölf Stunden musste ein 76-jähiger Osttiroler in der Nacht auf Mittwoch in einem Autowrack ausharren. Der Pensionist war am Vorabend beim Ausparken seines Fahrzeuges vor seinem Haus über die Straße hinausgeraten und über eine steile Böschung rund 50 Meter abgestürzt. Erst am nächsten Morgen wurde er von seinem Sohn aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht.