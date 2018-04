Auf den ersten Blick mutet die Geschichte des Mittvierzigers Brad Sloan durchschnittlich an: Ein Mann verliert sich in einer Lebenskrise. Doch Autor und Regisseur Mike White („Year of the Dog“) bietet in der Tragikomödie „Im Zweifel glücklich“ mehr. Die Story weitet sich nämlich zum kritischen Bild einer Gesellschaft, in der materieller Erfolg den höchsten Stellenwert hat. Das gibt dem unterhaltsamen Spielfilm eine erstaunliche Tiefe, ohne dass Spaß und Spannung darunter leiden. In der Hauptrolle ist Ben Stiller zu sehen.