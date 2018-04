Diese fruchtigen Haarfarben lieben die Promi-Ladys

Pastelltöne schreien nur so nach Frühling, weshalb die zarten Töne jetzt auch bei den Promis hoch im Kurs liegen. Aber nicht nur in der Garderobe, sondern auch am Haupt machen sich die zarten Farben wunderbar. Bestes Beispiel: Paris Jackson. Die Tochter des „King of Pop“ verkündete vor Kurzem auf Instagram, dass sie sich „peachy“ fühle - was übersetzt nicht nur schick heißt, sondern auch auf ihren neuen, pfirsichfarbenen Haare hinweist.