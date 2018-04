Herzog ist Österreichs Hoffnung beim Wien-Marathon

Wie nach der Halbmarathon-WM in Valencia am 24. März schon vermutet, wird der Salzburger Peter Herzog beim Vienna City Marathon am 22. April starten. Der 30-Jährige war in Spanien in 1:03:22 Stunden eine großartige persönliche Bestzeit gelaufen und hat generell in den letzten Jahren auch eine mehr als bemerkenswerte sportliche Entwicklung hingelegt.