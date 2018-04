Bande überfiel Teenager auf offener Straße

Ein 19-Jähriger ist in der Stadt Salzburg am Dienstagabend offenbar von rund zehn Personen bedrängt und beraubt worden. Laut Polizeibericht bedrohte ihn ein Gruppenmitglied mit einem Messer, forderte Bargeld, stieß ihn zu Boden und verpasste ihm Tritte gegen den Kopf. Die bisher unbekannten Täter flüchteten mit rund 170 Euro Bargeld. Der verletzte Afghane wurde in ein Spital gebracht.