Polen-Connection und ein ehemaliger Waldviertler

Gegen die ehemaligen Kollegen sieht der österreichische Nationalspieler Aich/Dob doch im Vorteil: „Vor allem im Angriff sollten wir etwas besser sein. Aber der Unterschied ist so gering - wir dürfen uns keine Schwächen leisten, müssen total konzentriert auftreten.“ Auch Sportchef Micheu weiß, was es in diesem Finale geschlagen hat. „Dieser Titel wird von uns erwartet, daher müssen wir Vollgas geben.“