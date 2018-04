BVB-Talent entging Beinamputation und läuft wieder

Dario gab nie auf, kämpfte weiter für sein Comeback. Auch der Klub stand hinter ihm. In der Rehabilitationszeit zahlte Dortmund ihm das Sportmanagement-Studium, das er damals anfing. Am Dienstag konnte der BVB-Kicker wieder ins Lauftraining einsteigen. Nach eineinhalb Jahren. „Ich will das Unmögliche möglich machen“, sagte er. Das hat er aber eigentlich schon.