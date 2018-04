Unfall: Pensionist ganze Nacht in Wrack gefangen

Der Pensionist wollte laut Polizei am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr nach Lienz fahren. Beim Reversieren des Fahrzeugs passierte es dann: Der Mann geriet über das Grundstück hinaus und stürzte folglich mit dem Pkw über ein rund 35 Grad steiles Wiesengelände 50 Meter in die Tiefe. „Beim Absturz überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und prallte am unteren Ende der Wiese gegen zwei Bäume, wodurch ein weiterer Absturz verhindert wurde“, heißt es vonseiten der Polizei.