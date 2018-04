„Er war bis in die Zehenspitzen radikalisiert“

„Radikalisiert bis in die Zehenspitzen“ ist Lorenz K. für den Ankläger. Wobei Letzterer „dankbar ist, dass wir diesen Prozess führen dürfen“! Denn wären die geplanten Anschläge im Namen des IS auf den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen und den Luftwaffen-Stützpunkt Ramstein in Deutschland nicht fehlgeschlagen, „müssten wir viele Tote beklagen“.