Box-Fans sauer: Alvarez-Golowkin abgesagt

Der wegen eines Dopingvergehens vorerst suspendierte ehemalige WBO-Halbmittelgewichts-Champion Saul Alvarez wird am 5. Mai in Las Vegas nicht gegen Mittelgewichts-Weltmeister Gennadi Golowkin aus Kasachstan boxen. Der Kampf wurde am Dienstagabend (Ortszeit) offiziell abgesagt.