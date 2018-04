Angerempelt: Unbekannter verpasst Frau Kieferbruch

Völlig ausgerastet ist am Ostersonntag in den frühen Morgenstunden ein noch unbekannter Mann in Innsbruck! Nachdem der Nachtschwärmer bei einer Bushaltestelle von einer jungen Frau versehentlich angerempelt worden war, ließ er die Fäuste sprechen und fügte der Innsbruckerin einen doppelten Kieferbruch zu. Außerdem ging der Brutalo-Schläger auf einen Mann, der den Streit schlichten wollte, los. Dieser erlitt Prellungen.