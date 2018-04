FIFA testet: Kommt die Gelbe Karte für Trainer?

Videobeweis bei WM 2018

Der kroatische Ex-Teamspieler versicherte in dem Interview zudem, dass mit Schulungen akribisch an einer reibungslosen Umsetzung des Videobeweises bei der Fußball-WM im Sommer in Russland (14. Juni bis 15. Juli) gearbeitet werde. Perfektion werde es allerdings nicht geben können, und sie werde vom Weltfußballverband auch nicht angestrebt. „Gab es anfangs einen klaren Schiedsrichter-Fehler in jedem dritten Spiel, ist es durch den Videobeweis nur noch einer in jedem 19. Spiel“, betonte Boban.