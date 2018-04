„Du bisch ja koa Schafbauer mit deine Sauviecher“

Berufung nicht Beruf

Es ist kurz vor 9 Uhr morgens. Der kleine Ort Flaurling wirkt wie ausgestorben um diese Uhrzeit. Für Eder ist der Tag schon einige Stunden alt. Sein Wecker klingelt um 5 Uhr. Denn bevor er in die Stadt fährt, um seinem 40 Stunden-Job in der Landwirtschaftskammer nachzugehen, geht er in seinem Heimatort noch in den Stall. Rund 14 Stunden dauert sein Arbeitstag somit. Problem ist das für den Bauern keines. Denn er macht das, was er liebt und seine Familie unterstützt ihn dabei.