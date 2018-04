Mann setzt Jetski als „Feuerlöscher“ ein

„Ich habe nicht lange nachgedacht, ich bin zu meinem Jetski gelaufen und wollte das Feuer löschen“, berichtete der junge Mann gegenüber australischen Medien. Denn seine größte Angst in dem Moment war, dass das Glasfaserboot explodieren könnte - und das an einem Tag, an dem der See in der beliebten Ferienregion bestens besucht war.