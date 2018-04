Vanek und Grabner: Play-off rückt immer näher

Devils mit früher Entscheidung

Die Devils entschieden beim 5:2 im Derby gegen die New York Rangers die Partie früh. Nach einem Blitzstart (3:0 nach elf Minuten) lagen sie in der 36. Minute sicher mit 5:1 voran. Damit haben die Devils ihre erste Play-off-Teilnahme seit sechs Jahren in Griffweite. Die Flyers holten bei den New York Islanders im Schlussdrittel einen 1:4-Rückstand auf, kassierten aber nur 26 Sekunden nach dem Ausgleich das 4:5. Raffl, der sich am 18. März gegen die Washington Capitals am Oberkörper verletzt hatte, kam erstmals wieder zum Einsatz.