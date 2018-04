Myanmar: Etappenerfolg im Kampf gegen Tollwut

Nach einer kurzen Pause aufgrund von Myanmars Neujahrsfest starten die „Vier Pfoten“ am 28. April 2018 in die nächste Phase ihrer Massenimpfungskampagne „Don‘t wait vaccinate - Together we save lives“. „Als wir Anfang März unsere Arbeit in Myanmar aufnahmen, schien es unmöglich, so schnell so große Fortschritte zu machen. Neben der unerträglichen Hitze war unser Team auch mit kulturellen und logistischen Hürden konfrontiert. Dass wir trotzdem bereits über 30.000 Tiere gegen Tollwut geimpft haben, zeigt, dass nichts unmöglich ist. Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit den Bewohnern von Bagan. Dank unserer Partner in Myanmar können wir unser Ziel von 50.000 geimpften Tieren bald erreichen“, zeigt sich Tierarzt und Projektleiter Dr. Amir Khalil optimistisch.