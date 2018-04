Heidi Klum zeigt sich oben ohne in der „Maxim“

Die sexy Fotos schoss Starfotograf Gilles Bensimon, den die deutsche Model-Beauty seit vielen Jahren kennt. Auf Instagram bedankte sich Klum daher auch bei den 74-jährigen Franzosen für die jahrelange Unterstützung. „Danke, dass du immer an mich geglaubt hast, auch als ich gerade erst angefangen hatte und die meisten Menschen mir keine Chance geben wollten. Die Zusammenarbeit fühlte sich an wie in guten alten Zeiten!“