Dachstuhl einer Wirtschaftshalle fing Feuer

„Die Flammen bereiteten sich genau im Dachstuhl, unmittelbar im Bereich des Kamines, der Halle in der sich auch eine Hackgutheizung befindet aus“, schildert Werner Klewein Kommandant der FF Ledenitzen, die gemeinsam mit den Feuerwehren St. Jakob, Faak am See und Gödersdorf ausrückten: „Aufgrund der raschen Alarmierung um 4.15 Uhr gelang es uns den Brand relativ rasch zu löschen und ein Ausbreiten der Flammen auf das Gebäude zu verhindern.“