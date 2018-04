„Spiel“ mit Messer war versuchte Körperverletzung

Das vermeintliche Spielen mit einem großen Küchenmesser endete am Dienstag vor dem Innsbrucker Landesgericht mit einer Verurteilung wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Dem mehrfach vorbestraften Mann wurden außerdem mehrere Diebstähle zur Last gelegt. In der Haft will der 25-Jährige nun einen Entzug machen.