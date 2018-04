NASA gibt neuen „leisen“ Überschalljet in Auftrag

Mehr als 14 Jahre nach dem Aus der legendären „Concorde“ rückt eine Rückkehr des Überschallflugs im Passagierverkehr wieder näher. Die US-Raumfahrtagentur NASA hat am Dienstag in Washington bekannt gegeben, dass sie beim US-Rüstungskonzern Lockheed Martin einen neuen leisen Überschalljet in Auftrag gegeben hat. Der „X-plane“-Jet soll deutlich leiser sein und nur einen „weichen Knall“ verursachen, wenn er die Schallmauer durchbricht.