Mit Auto in Kinderspielplatz gerast

In der Stadt Salzburg hat am Dienstagnachmittag ein Mann mit seinem Auto eine Hecke durchstoßen und ist in einen Kinderspielplatz gefahren. Der 25-Jährige war zuvor von der Straße abgekommen, nachdem ihm ein Pkw entgegen gekommen war. Erst eine Holzschaukel bremste die Fahrt des Mannes. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Kinder am Spielplatz.