Brenner Basistunnel: Rekord für das „Wühlmonster“

Im relativ harten Quarzphyllit bei Innsbruck konnte die 15-köpfige TBM-Mannschaft (pro achtstündiger Schicht) zuletzt am meisten jubeln. Denn das „Wühlmonster“ schaffte exakt 61,04 Meter an einem Tag - Weltrekord. Damit wurden Schweizer Bestmarken am Lötschberg (52 Meter) und am Gotthard Basistunnel (56 Meter) klar übertroffen.