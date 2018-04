ÖTV startet Bauarbeiten für neuen Assisi-Hof

Kürzlich fiel der offizielle Spatenstich für die Bauarbeiten auf jenem Grundstück in Stockerau, das den Tieren des Österreichischen Tierschutzvereines zukünftig ein neues Zuhause bieten soll. Unter dem Namen „Assisi-Hof für Wien & Umgebung in Stockerau“ löst der neue Hof, den ehemaligen Assisi-Hof in Oberwang ab, der geräumt werden muss.