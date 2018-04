Kaley Cuoco: Ihr Ex-Mann hat ihr die Ehe ruiniert

Kaley Cuoco hat Ryan Sweeting 2013 nach nur drei Monaten Beziehung geheiratet, ließ sich aber nur 21 Monate später wieder scheiden. Danach wollte die „Big Bang“-Penny eigentlich nie wieder vor den Traualtar treten. Es kam allerdings anders! Ihr aktueller Verlobter Karl Cook zeigte ihr, dass ihr Problem nicht an der Institution Ehe, sondern an ihrem Ex-Mann liegt, wie die blonde Schauspielerin jetzt in einem Interview verrät.